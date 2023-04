Saba ist ein schätzungsweise sechsjähriges Schäferhund-Mischlings-Mädchen, das derzeit im Tierheim Speyer untergebracht ist. Woher sie genau kommt, ist nicht bekannt. Sie sucht nun ein neues Zuhause.

Die Mitarbeiter des Tierheims vermuten, dass Saba aus Polen stammt und ihre Kindheit offenbar in einer Box oder in einem winzigen Zwinger verbracht hat. Zumindest habe sie „eigentlich nichts“ gekannt, als sie ins Tierheim kam. Gesucht wird demnach „eine tolle Familie, die sportlich ist und viel Zeit mit Saba im Freien verbringen will“. Saba liebe es, stundenlange Spaziergänge zu unternehmen, bei denen sie Leckerlis oder versteckte Bälle suchen darf und ausgelassen toben kann. Sei das gewährleistet, schaffe es Saba auch, zu Hause zu entspannen. Sie könne sehr gut stundenweise alleinbleiben und fahre auch „unheimlich gern“ im Auto mit.

An der Schleppleine läuft Saba ganz prima, so das Tierheim, „an einer kurzen Leine fällt ihr das aber leider noch nicht so leicht, weshalb sie manchmal an der Leine zieht“. Mit einigen Übungen funktioniere die Leinenführigkeit mittlerweile aber schon viel besser. Für Saba geeignet wären nach Ansicht des Tierheims Menschen, die Erfahrung mit Hunden haben und auch einer etwas ängstlichen Hündin wie Saba mit viel Liebe, aber auch Konsequenz ein aktives und geregeltes Leben ermöglichen, damit das Tier zur Ruhe kommen kann. Saba weist keine Hüftdysplasie auf („HD frei“) und wird nur in einen kinderlosen Haushalt abgegeben. Die Mitarbeiter des Tierheims sind sich sicher, dass ihr eine neue Familie gut tun würde.

Zur Sache

