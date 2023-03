Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach über 33 Jahren schließt Tierärztin Noris von Schumann zum Ende des Jahres ihre Tierarztpraxis in Speyer-Nord. Mit der RHEINPFALZ hat sie über ihr lachendes und weinendes Auge wegen der Praxisschließung gesprochen. Jetzt widmet sie sich vermehrt einem anderen Thema. Die Medizin spielt aber auch dabei eine Rolle.

Das Schild zu Noris von Schumanns Praxis ist ein wenig versteckt an der Hauswand angebracht. Wer den Weg links am Hauseingang in die Praxis nimmt, dem begegnet eine freundliche und ruhige Tierärztin.