Eigentlich wollte die Polizei nach eigener Mitteilung am Dienstag, 7.20 bis 8 Uhr, den Schulweg zur Woogbachschule in Speyer-West überwachen. „Hierbei kam es zu keinen Beanstandungen. Alle Kinder in den kontrollierten Fahrzeugen waren ordnungsgemäß angegurtet“, teilt sie mit. Während der Maßnahme sei aber außerdem im Rainer-Maria-Rilke-Weg ein tiefergelegter Mercedes aufgefallen und kontrolliert worden. Im Bericht heißt es: „An dem Fahrzeug waren Felgen angebracht, für die keine Änderungsabnahme vorlag. Da durch die vorgenommenen Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und die Zulassungsstelle informiert.“ Den 59-Jährigen aus Mannheim erwarte nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.