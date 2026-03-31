Die Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie wertet es als Erfolg, dass Waldsee als Standort für einen Bohrplatz ausscheidet. Gleichzeitig übt sie Kritik.

Die Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie (BIgT) bezeichnet die aktuellen Entwicklungen rund um das Tiefengeothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“, das nun womöglich nicht mehr auf Waldseer Gemarkung, sondern auf Neuhofener Flächen westlich der Schlicht verwirklicht werden könnte, nicht als „bedauerlichen Rückschritt“, sondern als „Ausdruck funktionierender demokratischer Beteiligung“. Die BIgT nimmt damit Stellung zu Aussagen von Waldsees Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU), die den womöglichen Wegzug des Wärmeprojekts für Waldsee als bedauerlich bezeichnet und Gegnern fehlende Weitsicht attestiert hatte. Die BIgT hält dagegen: „Demokratisches Engagement als mangelnde Weitsicht darzustellen, ist nicht nur sachlich unzutreffend, sondern offenbart ein problematisches Verständnis von Bürgerbeteiligung.“

Die Bürgerinitiative kritisiert außerdem, dass die „erheblichen Risiken, die mit Tiefengeothermie-Projekten dieser Größenordnung verbunden sein können“ ausgeblendet würden. Die Gegner fürchten unter anderem potenzielle Schäden und Risse an Häusern, Grundwasser-Verunreinigungen durch eventuelle Leckagen sowie langfristige Unwägbarkeiten hinsichtlich des Betriebs und der Haftung für das Projekt. Die BIgT findet es zudem widersprüchlich, wenn die Ortsbürgermeisterin einerseits den Wegfall „angeblicher Vorteile“ beklage, gleichzeitig aber Risiken für Waldsee nun auf einmal selbst einräume. Klein hatte gegenüber der RHEINPFALZ bedauert, dass Vorteile wie Gewerbesteuereinnahmen sowie Beteiligungs- und Einflussmöglichkeiten wegfielen und gesagt, dass die „Nachteile der Tiefengeothermiebohrung, unabhängig davon, ob sie vermeintlich oder real sind, für Waldsee gleich bleiben“.

Protestplakate in Waldsee – an der Schlichtstraße, wo mal ein Bohrplatz angedacht war. Archivfoto: Nadine Klose

Wärmenetz würde „immense Kosten verursachen“

Die BIgT weist des Weiteren „mit Nachdruck“ zurück, dass der alte Ortskern von Waldsee in „nennenswertem Umfang von einem möglichen Fernwärmenetz“ profitieren könne. Diese Darstellung sei realitätsfern und fachlich nicht haltbar. „Der betroffene Bereich ist geprägt von älterer Bausubstanz, kleinteiligen Eigentumsverhältnissen sowie sehr engen Straßen. Die hierfür erforderlichen massiven Tiefbauarbeiten würden nicht nur erhebliche Eingriffe in die bestehende Infrastruktur bedeuten, sondern auch immense Kosten verursachen – sowohl für die Gemeinde als auch für die einzelnen Hauseigentümer.“ Anschlusskosten von bis zu 20.000 Euro pro Haushalt seien dabei keineswegs theoretisch, sondern realistisch. „Autarke Alternativen, wie zum Beispiel Luft-Wärme-Pumpen wären deutlich günstiger.“ Wie Waldsee von einem aus Tiefengeothermie gespeisten Wärmenetz profitieren könnte, ist Teil einer Machbarkeitsstudie, die noch erstellt wird. Die BIgT meint jedoch, dass es dafür keiner aufwendigen Machbarkeitsstudie bedürfe, sondern sich grundlegende Überlegungen bereits aus einer einfachen wirtschaftlichen Betrachtung ergeben.

Die Tiefengeothermie-Gegner widersprechen ebenso der Aussage der Ortsbürgermeisterin, dass der mögliche neue Bohrplatz deutlich näher an der Wohnbebauung von Waldsee läge. Die nun von der Geopfalz in Betracht gezogene Fläche westlich der Schlicht, über die Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) mit dem Unternehmen verhandeln darf, liegt rund 680 Meter vom Waldseer Neubaugebiet entfernt. Der zuerst von Geopfalz in Erwägung gezogene Standort für einen Bohrplatz an der Schlichtstraße liegt auf der anderen Straßenseite des Gewerbe-Mischgebiets im Norden von Waldsee. Dieser Standort wurde allerdings verworfen. Eine in der Zwischenzeit in Erwägung gezogene Fläche in der Nähe des Hochwegs hätte rund 700 Meter Luftlinie von einem Waldseer Wohngebiet entfernt gelegen.

Hier stand mal im Raum, nach Wärme zu bohren: auf einem gemeindeeigenen Grundstück und auf Flächen von Privatpersonen an der Schlichtstraße (im Vordergrund). Doch der Standort schied aus mehreren Gründen aus – unter anderem wollten Eigentümer nicht verkaufen. Das wiederholte sich bei einer nahe dem Hochweg (im Bildhintergrund) in Erwägung gezogenen Fläche. Auch hier war Geopfalz erfolglos. Foto: Klaus Landry

Bürgerinitiative beklagt mangelnde Transparenz

Die BIgT bezeichnet die durch die RHEINPFALZ bekannt gewordene Information, dass zwischenzeitlich ein Standort nahe dem Hochweg geprüft wurde, als „problematisch“, weil dies nie transparent kommuniziert worden sei. „Dies bestätigt in aller Deutlichkeit die wiederholt geäußerte Kritik der BIgT Waldsee hinsichtlich mangelnder Transparenz im gesamten Verfahren.“ Nach RHEINPFALZ-Informationen war die Ortsgemeinde Waldsee kein Verhandlungspartner bei der Fläche in der Nähe des Hochwegs. Die Fläche, um die es ging, war nicht in kommunaler Hand. Die Geopfalz wollte mehrfache Anfragen der RHEINPFALZ zum Stand der Bohrplatz-Suche in der Vergangenheit nicht beantworten. Schlussendlich war das Unternehmen auf Waldseer Gemarkung nicht erfolgreich und fragte bei der Ortsgemeinde Neuhofen an. Deren Ortsgemeinderat steht dem Vorhaben nach Abwägung der Chancen und Risiken mehrheitlich offen gegenüber.

Das Tiefengeothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ wird von der kommunalen Projektgesellschaft Geopfalz vorangetrieben. Hinter der Projektgesellschaft stehen die Stadtwerke Speyer und die Stadt Schifferstadt, die auf Tiefengeothermie als alternative Wärmequelle zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas setzen.