Erst Waldsee, jetzt Neuhofen: Das Tiefengeothermie-Projekt könnte auf Flächen westlich der Schlicht und damit auf Neuhofener Gemarkung verwirklicht werden.

Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) ist kein Mann der langen Vorrede, wie er am Dienstagabend in der Sitzung des Ortsgemeinderats sagte. Doch diesmal machte er eine Ausnahme, weil der Tagesordnungspunkt und das Projekt, um das es geht, „eine gewisse Bedeutung für Neuhofen“ haben. Es ging um das viel diskutierte Tiefengeothermie-Vorhaben „Rhein-Pfalz“, weswegen rund 40 Zuhörerinnen und Zuhörer im Zuschauerbereich des Bürgerhauses „Neuer Hof“ Platz genommen hatten. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, kam das kommunale Unternehmen Geopfalz Ende Februar auf die Ortsgemeinde Neuhofen zu und hat Flächen westlich der Schlicht für den Tiefengeothermie-Bohrplatz und ein künftiges Geothermie-Heizwerk sowie für Ausgleichsflächen angefragt. Die Ortsgemeinde ist dort Eigentümer von zirka 40.000 Quadratmetern, die heute als Ackerland genutzt werden. Die Flächen, um die es geht, liegen nördlich der Zufahrt zum Schlicht-Parkplatz. Den Informationen zufolge kann sich Geopfalz vorstellen, die benötigten Grundstücke zu kaufen. Alternativ wäre auch eine Beteiligung der kürzlich von der Ortsgemeinde Neuhofen gegründeten Energieanstalt an Geopfalz möglich.

Der Ortsgemeinderat Neuhofen hat sich bereits Ende vergangenen Jahres intensiv mit dem Thema Tiefengeothermie beschäftigt und hat eine Machbarkeitsstudie für ein Wärmenetz beauftragt. Dieses Wärmenetz soll vom neu gebauten Sportzentrum am südlichen Ortsende von Neuhofen über die Rehbachstraße oder den Rehbach-Wanderweg bis in den Ortskern führen. Entlang dieser Strecke liegen drei Hochhäuser mit insgesamt 330 Wohnungen sowie 220 Wohnungen in den Gebäuden des Kreiswohnungsverbandes. Außerdem befinden sich Schulen, Kitas, das Rathaus und das Bürgerhaus an dieser Trasse. Als Wärmequelle soll das heiße Wasser der geplanten Tiefengeothermieanlage dienen. Ursprünglich war die Gemeinde noch von einem Bohrplatz nordöstlich von Waldsee ausgegangen. Der nun favorisierte Standort westlich der Schlicht sei noch günstiger, da die Leitung, die zur Anbindung des Bohrplatzes an das Neuhofener Wärmenetz gebaut werden muss, deutlich kürzer wäre.

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Im eingekreisten Bereich östlich der Schlicht und des Wolfgangsees liegen die Bohrlandepunkte unter Tage, sie sind das Ziel der Bohrungen. Der mögliche neue Bohrplatz liegt westlich der Schlicht (am oberen Bildrand in der Mitte). Archivfoto: Geopfalz/oho

Abwicklung über eigene Energieanstalt

Um dieses Wärmenetz, die Anbindung an die Tiefengeothermieanlage sowie weitere Energieprojekte umsetzen zu können, hat die Ortsgemeinde Neuhofen Anfang dieses Jahres die „Regenerative Energie Neuhofen, Anstalt öffentlichen Rechts“ (REN AöR) gegründet. Die verschuldete Ortsgemeinde könnte solche Projekte selbst nicht finanzieren, weil die Kredite dafür von der Kommunalaufsicht angesichts der klammen Haushaltslage voraussichtlich nicht genehmigt werden würden. Die REN AöR unterliege dagegen nicht der Kommunalaufsicht. Für die Aufnahme von Krediten benötige die Anstalt des öffentlichen Rechts keine Genehmigung, kann sich Geld aber zu vergleichbaren Konditionen wie eine Kommune leihen. Die REN AöR werde ähnlich wie ein kommunaler Eigenbetrieb geführt und habe einen Verwaltungsrat, in dem sich die Mehrheitsverhältnisse des Ortsgemeinderats spiegeln. Dadurch bleibe der Ortsgemeinderat in die Entscheidungen eingebunden. Vorsitzender der REN AöR ist Ratsmitglied Thomas Behrendt (grüne Liste). Für die operative Arbeit seien ausschließlich wirtschaftliche Erwägungen maßgeblich.

Marohn nannte in seiner Rede im Gemeinderat die Wärme aus der Tiefe „einen Schatz unter unseren Füßen, den wir bergen sollten“. Er machte deutlich, dass der Ukraine-Krieg mit der damit verbundenen Gasmangel-Lage und aktuell der Krieg im Nahen Osten zeigten, wie abhängig wir von den endlichen Ressourcen Öl und Gas seien. „Deutschland hat entschieden, diese Abhängigkeiten zu reduzieren.“ Die Tiefengeothermie sei eine Möglichkeit, die Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien umzustellen. Tiefengeothermie biete zuverlässig, klimafreundlich, vor Ort und damit unabhängig von anderen Ländern Wärme. „Es wäre falsch, diese Technologie auszuschließen.“

Worte an die Tiefengeothermie-Gegner: Sachlichkeit erwünscht

Der Ortsbürgermeister richtete sich auch an die Gegner der Tiefengeothermie. In Waldsee, wo ursprünglich ein Bohrplatz-Standort geplant war, gibt es massiven Widerstand gegen das Projekt von Geopfalz. Auch wenn der Bohrplatz nun nicht auf Waldseer Gemarkung liegen würde, bleiben die Bohrlandepunkte gleich. Sie liegen unter Tage in bis zu 3500 Meter Tiefe östlich der Schlicht und des Wolfgangsees. Marohn stellte die an die Gegner des Projekts gerichtete Frage in den Raum, was eine realistische Alternative für Tiefengeothermie wäre, die genauso die Versorgungssicherheit und den Klimaschutz gewährleisten könne. Er wünscht sich eine sachliche und unaufgeregte Debatte, in der über Chancen und Risiken der Tiefengeothermie mit Fakten informiert und nicht mit Falschinformationen argumentiert wird. Marohn sprach explizit auch Internet-Nutzer an, die vor der Sitzung versuchten, Stimmung gegen das Projekt zu machen: „Ich sehe in Facebook, dass Waldseer Bürger sagen, wie Neuhofener Bürger denken sollen. Ich bitte darum, dass sich diese Bürger aus Waldsee zurückhalten. Wir wollen diese unsachliche Debatte nicht, wir brauchen eure Ratschläge nicht. Wir können selbst denken.“

Der Ortschef, der nach eigener Aussage bereits seit 20 Jahren mit einer Wärmepumpe heizt und in dem Wohngebiet lebt, das in Richtung des möglichen neuen Bohrplatzes liegt, hob außerdem die Vorteile des Tiefengeothermie-Projekts „Rhein-Pfalz“ hervor: die angenommene sehr hohe Temperatur des Wassers (bis zu 150 Grad) unter Tage; das große Versorgungsgebiet von Speyer, Schifferstadt, Gemeinden in der VG Rheinauen bis womöglich auch Teile von Mannheim, in dem es viele große Wärme-Abnehmer gebe, die es für den wirtschaftlichen Betrieb eines solchen Netzes brauche; die Möglichkeit, in der Region ein Verbundsystem mit weiteren Wärmeerzeugern wie der Flusswärmepumpe im Großkraftwerk Mannheim und dem Müllheizkraftwerk in Ludwigshafen zu schaffen, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet ist; und die kommunale Trägerschaft des Projekts, die verdeutliche, dass das Vorhaben der Daseinsvorsorge diene, keine Aktionäre bedient werden müssten und keine Gewinnmaximierung erforderlich wäre (ähnlich wie bei der Wasserversorgung). Gesellschafter der Geopfalz sind die Stadt Schifferstadt und die Stadtwerke Speyer. Marohn stellte auch in den Raum, was passieren könnte, wenn Geopfalz kein Grundstück bekommt: Dann könnte die Wärme von einem Privatunternehmen gefördert werden, das eine andere Preisgestaltung habe.

Beschluss ist noch keine Entscheidung zur Umsetzung

Die Fraktionen im Neuhofener Ortsgemeinderat – FDP, SPD, CDU, Grüne und grüne Liste – begrüßten den Wunsch von Geopfalz, sich auf Neuhofener Gemarkung mit dem Tiefengeothermie-Projekt ansiedeln zu wollen. Der SPD ging das alles jedoch zu schnell. Bei einer Gegenstimme von Wolfgang Kraus (SPD) beauftragten alle Ratsmitglieder Ortsbürgermeister Marohn, die Verhandlungen mit Geopfalz zu führen. Die Ratsmitglieder legten Wert darauf, dass dieser Beschluss noch keine Entscheidung zur finalen Umsetzung des Tiefengeothermie-Projekts auf Neuhofener Gemarkung beinhalte und die Bürgerinnen und Bürger zeitnah in einer Veranstaltung über das Vorhaben sowie dessen Chancen und Risiken informiert sowie beteiligt werden sollen. Die Genehmigung eines solchen Projekts obliegt dem Landesamt für Geologie und Bergbau in Mainz.

Der Ortsgemeinderat beschloss auch, alle Grundstücke, die für das Projekt Wärmenetz benötigt werden, hoheitlich an die Energieanstalt (REN AöR) zu übertragen. Dazu gehören Grundstücke für den Bohrplatz, Ausgleichsflächen, die Zuleitungen und alle weiteren für das Projekt benötigten Flächen. Alles, was mit Energieprojekten zu tun hat, wickelt laut Marohn die REN AöR ab, und die entsprechenden Grundstücke gehen auf die AöR über.

Geopfalz wollte sich am Mittwoch auf Anfrage nicht äußern und begründete dies mit den beginnenden Verhandlungen. Die RHEINPFALZ wollte unter anderem wissen, wie Bohrungen vom neuen Standort aus technisch möglich wären und ob das 100-Millionen-Euro-Projekt teurer wird, weil der neue Bohrplatz weiter entfernt von den Bohrlandepunkten liegen würde.