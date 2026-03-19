Die Tiefengeothermie-Kritiker von der IG Pfalz-Parterre halten es nicht für gesichert, dass das nun auf Neuhofener Gemarkung angedachte Projekt erfolgreich sein wird.

„Es mag ja sein, dass der Anschein bei den Befürwortern entstanden ist, dass sich für die Gemeinde Neuhofen die Umfeldbedingungen für einen Anschluss verbessern würden, doch beruht die Hypothese, mit der Tiefengeothermie den Stein der Weisen gefunden zu haben, auf keiner fundierten Basis“, sagt Thomas Hauptmann aus Schifferstadt, der gemeinsam mit seiner Frau und einem weiteren Ehepaar die Interessengemeinschaft bildet, die sich seit neun Jahren gegen Tiefengeothermie-Projekte in der Pfalz ausspricht. Hauptmann begründet seine Aussage damit, dass selbst die Geothermie-Branche einräume, dass jede Tiefengeothermie-Anlage als ein Einzelstück zu betrachten sei und „die Betriebsparameter erst festgelegt werden können, wenn das Kind vielleicht bereits in den Brunnen gefallen ist“.

Hauptmann bewertet die von der Ortsgemeinde Neuhofen gegründete Energieanstalt mit der Geschäftsform „Gesellschaft des öffentlichen Rechts“ als „Notanker“, weil die Gemeinde wegen leerer Kassen keine Kredite bekommen könne. „Da tut sich natürlich die Frage auf, wie diese Kredite abgesichert werden sollen und wer beim Misslingen des Vorhabens die Suppe auslöffeln, sprich die Kredite bedienen darf?“ Der Schifferstadter findet die „Dekarbonisierung unserer Versorgung mit Wärmeenergie“ nach eigener Aussage wichtig. Er hält es jedoch für falsch, „die dafür aufzuwendenden Mittel alleine auf eine Karte setzen zu wollen“. Außerdem sagt Hauptmann, dass sich die Vermutung seiner Interessengemeinschaft „bedauerlicherweise“ zu bewahrheiten scheine, „dass Kritiker wegen des unsäglichen Verhaltens einiger Mitglieder zusammen mit Mitläufern der BI aus Waldsee alle über einen Kamm geschoren werden“. Sein Urteil: „Schlechte Zeiten für konstruktive Kritik, kann man da nur sagen.“

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