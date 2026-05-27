Die Projektgesellschaft Geopfalz hat eine neue Gesellschafterin. Den Bohrplatz für das Geothermieprojekt Rhein-Pfalz bezeichnet Geopfalz als „gesichert“.

Die Geopfalz GmbH & Co. KG, eine kommunale Projektgesellschaft, der bisher die Stadtwerke Speyer und die Stadt Schifferstadt angehörten, will das Tiefengeothermie-Projekt „Rhein-Pfalz“ umsetzen. Dafür sei mit dem Eintritt der Regenerative Energien Neuhofen Anstalt öffentlichen Rechts (REN) ein wichtiger Schritt erreicht worden, teilt Geopfalz mit. Ihm hatten zuvor die Gesellschafter sowie die zuständigen kommunalen Gremien zugestimmt. „Mit dem Eintritt der REN wird zugleich die Sicherung eines Standorts für den geplanten Bohrplatz in Neuhofen ermöglicht“, heißt es in einer Mitteilung der Projektgesellschaft. Das rund 3,5 Hektar große Areal in der Nähe der Schlicht bilde die Grundlage für die geplanten Tiefenbohrungen und die spätere Errichtung des Geothermie-Heizwerks. Von dort aus soll künftig regenerative Wärme aus Tiefengeothermie in die Wärmenetze der Region Vorderpfalz eingespeist werden. Keine Erwähnung finden in der Mitteilung von Geopfalz die angestrebten Bürgerbegehren gegen das Projekt. Erst am Dienstag hatte die Bürgerinitiative (BI) Neuhofen zum dritten Mal innerhalb kurzer Zeit Unterschriftenlisten bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen in Waldsee abgegeben. Diese werden nun geprüft. Kommt es Bürgerentscheiden, könnten Entscheidungen des Gemeinderats noch gekippt werden.

„Mit der Beteiligung der REN AöR stärken wir die interkommunale Zusammenarbeit in der Region und schaffen gemeinsam die Grundlage für eine langfristige, nachhaltige und unabhängige Wärmeversorgung“, sagt Geopfalz-Geschäftsführerin Claire Weihermüller. Die Standortsicherung in Neuhofen sei ein wichtiger Schritt, um die nächsten Projektphasen vorbereiten zu können. In den kommenden Monaten werde Geopfalz die weiteren Planungen für den Bohrplatz sowie die Genehmigungsverfahren vorantreiben. Die Bohrphase soll 2027 beginnen.

Neuhofens Ortsbürgermeister Ralf Marohn (FDP) sieht im Beitritt der REN zur Geopfalz „die Möglichkeit, die kommunale Wärmeplanung in Neuhofen aktiv mitzugestalten“, sowie perspektivisch „die Chance, ein lokales Wärmenetz aufzubauen und den Standort Neuhofen langfristig mit nachhaltiger und preisstabiler Wärme zu versorgen“. Für Schifferstadts Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) zeigt die Beteiligung der REN, „dass die Region Verantwortung übernimmt und langfristig zusammenarbeitet“. Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) lobt den Beitritt der REN ebenfalls: „Damit bündeln die beteiligten Kommunen ihre Kräfte, um die Wärmewende vor Ort gemeinsam voranzubringen.“