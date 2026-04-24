In Waldsee wird es erst mal keinen Bürgerentscheid zur Tiefengeothermie geben. Der Gemeinderat hat das Begehren einer Bürgerinitiative abgelehnt. Die Gründe und Reaktionen.

„Sind Sie dafür, dass die Ortsgemeinde Waldsee keine eigenen Grundstücke verkauft, verpachtet oder dauerhaft überlässt, die unmittelbar dem Bau oder Betrieb einer Tiefengeothermie-Anlage dienen, und keine gemeindliche Infrastruktur, insbesondere öffentliche Wege und Straßen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, zur Verfügung stellt, die unmittelbar dem Bau oder Betrieb einer Tiefengeothermie-Anlage dienen?“ Ist diese Frage für einen Bürgerentscheid rechtlich zulässig oder nicht?

Darüber hatten die Mitglieder des Waldseer Ortsgemeinderats am Donnerstagabend im Rathaus vor zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern zu entscheiden. Viele Menschen, die die etwas mehr als zwei Stunden dauernde Sitzung verfolgten, waren Anhänger der Bürgerinitiative gegen Tiefengeothermie (BIgT). Die BIgT hatte das Bürgerbegehren initiiert und dafür innerhalb von wenigen Wochen 1541 Unterschriften gesammelt. Sie wollte damit erreichen, dass die Waldseer Wahlberechtigten über die genannte Frage abstimmen dürfen. Ziel der BIgT ist, das Tiefengeothermie-Projekt der Geopfalz zu verhindern. Das Ergebnis eines Bürgerentscheids wäre für die Politik auf drei Jahre verbindlich.

Trotz Standortwechsel: Bürgerentscheid ist aktuell

Karl Heinz Zwicknagel, der neben Eva Biro und Jana Wohlfarth als Vertrauensperson für das Bürgerbegehren auftrat, sagte, dass es sich angesichts der vielen Unterschriften bei dem Protest gegen das Geothermie-Projekt nicht um ein Einzelanliegen handele. Biro sagte an die Ratsmitglieder gerichtet: „Sie alle entscheiden heute, ob der Bürgerwille gehört wird.“ Sie führte aus, dass das Bürgerbegehren weiter aktuell sei, auch wenn der Bohrplatz nicht mehr auf Waldseer Gemarkung angedacht ist, sondern westlich der Schlicht auf Neuhofener Fläche entstehen soll. Denn die Bohrlandepunkte liegen weiterhin im Waldseer Bereich, unter Tage in bis zu 3500 Meter Tiefe östlich der Schlicht. Zudem soll die Wärme aus der Tiefe ins Fernwärmenetz von Speyer eingespeist werden, sodass Leitungen auch auf Waldseer Gemarkung verlaufen müssten.

Tiefengeothermie – ja oder nein? Darum ging es in der Sitzung nicht. Das wurde mehrfach betont. „Es geht um die Beurteilung einer Rechtsfrage“, machte Detlef Schneider, Leitender Beamter der Verbandsgemeindeverwaltung, deutlich. Er hatte nach eigenen Angaben den „schwarzen Peter in der Hand“, weil er „Dinge vorzutragen habe, die hier nicht allen gefallen“. Schneider erläuterte das Ergebnis eines 17-seitigen Rechtsgutachtens einer auf Verwaltungsrecht spezialisierten Anwaltskanzlei. Das Gutachten hat die Gemeinde laut Ortsbürgermeisterin Claudia Klein (CDU) etwas mehr als 4000 Euro gekostet. Da die BIgT Kritik daran übte, dass sie das Gutachten nicht vor der Ratssitzung zur Verfügung gestellt bekam, sagte Klein, dass das Gutachten den Ratsmitgliedern erst vorgestellt und erläutert werden sollte und sich die Vertrauenspersonen danach noch mal äußern dürften. „Die Verwaltung hat eine neutrale Haltung, wir müssen den Rechtsakt prüfen. Die Entscheidung liegt bei den Ratsvertretern“, sagte Schneider. Die Verwaltung habe nicht nur das Gutachten der Anwaltskanzlei, sondern auch Einschätzungen der Kommunalaufsicht bei der Kreisverwaltung sowie vom Städte- und Gemeindebund eingeholt.

BIgT will vor Verwaltungsgericht ziehen

Sie kämen alle zu dem Ergebnis, dass das Bürgerbegehren unzulässig ist. Problematisch sei der Inhalt und die Intention der gewählten Fragestellung. „Eine mit einem Bürgerbegehren verlangte Maßnahme muss mit rechtlichen Vorschriften im Einklang stehen, da es sich ansonsten um einen gesetzeswidrigen Antrag handelt“, sagte Schneider. Die eingereichte Frage könnte teilweise dazu führen, dass die Gemeinde rechtswidrig handeln müsste, lautete die Begründung. Und zwar dann, wenn eine Mehrheit der Wahlberechtigten die Frage mit ja beantworten würde. Dann dürfte die Gemeinde keine öffentlichen Flächen, Wege und Straßen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, die dem Bau oder Betrieb einer Tiefengeothermie-Anlage dienen, zur Verfügung stellen. Das wäre nach dieser juristischen Einschätzung rechtswidrig, weil es gesetzlich vorgeschrieben sei, dass Kommunen Versorgern öffentliche Flächen und Straßen zur Verfügung stellen müssen. Außerdem sei die Frage so formuliert, dass auch Fahrzeugen die Nutzung von öffentlichen Straßen und Wegen untersagt werden müsste, die in Zusammenhang mit dem Tiefengeothermie-Projekt stehen. Auch das sei nicht rechtens.

Eine Mehrheit im Gemeinderat aus CDU, SPD und grüne kommunale Liste schloss sich den juristischen Einschätzungen der Verwaltung, der Anwaltskanzlei, der Kommunalaufsicht und des Gemeinde- und Städtebunds an und lehnte den Bürgerentscheid ab. Jutta Hahn (SPD) enthielt sich, die FWG-Fraktion hatte für die Durchführung des Bürgerentscheids gestimmt. Die BIgT gibt an, die Fragestellung im Vorfeld juristisch geprüft haben zu lassen und zeigt sich von deren Zulässigkeit überzeugt. Sie kündigt an, rechtliche Schritte gegen den Gemeinderatsbeschluss beim Verwaltungsgericht in Neustadt einzulegen und ist der Meinung, dass „politische Erwägungen“ für die Entscheidung ausschlaggebend gewesen seien: „Die Begründung der Gemeinde überzeugt weder rechtlich noch sachlich“, heißt es von der BIgT.