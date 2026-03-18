Meinung Tiefengeothermie: Auf ein Neues

Befürworter des Projekts „Rhein-Pfalz“ argumentieren, dass mit der Tiefengeothermie ein Baustein für die künftige Wärmeversorgun
Befürworter des Projekts »Rhein-Pfalz« argumentieren, dass mit der Tiefengeothermie ein Baustein für die künftige Wärmeversorgung in der Region gelegt werden kann. Gegner fürchten Risiken wie Erdbeben.

Es mutet wie ein Neustart an: Das Tiefengeothermie-Projekt soll nun auf Neuhofener Gemarkung umgesetzt werden. Ob es solch massiven Protest wie in Waldsee gibt, ist offen.

Ralf Marohn hat ganz klar deutlich gemacht, was er will und wofür er steht: Der Neuhofener Ortsbürgermeister – und sein Gemeinderat – sehen die Chancen der Tiefengeothermie für eine erneuerbare Wärmeversorgung. Sie wollen die Ängste der Bürger vor Risiken ernst nehmen, aber sich das Projekt nicht unsachlich zerreden lassen. Eine Debatte, wie in Waldsee, die in Teilen unsäglich war, weil Menschen – allen voran Ortsbürgermeisterin Claudia Klein – persönlich angegriffen, eingeschüchtert und diffamiert wurden, soll es nicht noch einmal geben. Das hat Spuren hinterlassen, nicht nur in Waldsee, sondern auch weit darüber hinaus. Es liegt nun an der Kommunikation aller Beteiligten, dass sich bei diesem Projekt so viele Menschen wie möglich mitgenommen und in ihren Sorgen ernst genommen fühlen.

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