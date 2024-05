Die großen Niederschlagsmengen der Vortage mit Hochwasser-Folgen machen einen Einsatz des Speyerer Ortsverbands des Technischen Hilfswerks (THW) erforderlich.

[aktualisiert, 19.50 Uhr] Am Freitagnachmittag und -abend sind zahlreiche Kräfte des Speyerer THW vom Landesverband angefordert worden, wie Sprecher Christopher Sohn berichtete. Sie hätten an ihrem Standort in der Industriestraße alles vorbereitet und seien zwischen 16 und 19.45 Uhr an mehrere Einsatzorte in der Westpfalz und im Saarland gefahren. Für zwei Helfer lautete das Ziel demnach Saarbrücken, für acht Zweibrücken und für 17 Merzig.

Damit sei ein Großteil der insgesamt 60 Aktiven des Speyerer THW im Hochwasser-Einsatz, berichtet Sohn. „Die Lage ist sehr dynamisch.“ Die Helfer wüssten noch nicht genau, was auf sie zukommt, seien aber in angeforderten Diensten wie Pumpenbetrieb oder Schutzwandbau sehr erfahren.