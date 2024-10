Thomas Kleinböhl, Vorsitzender des Wassersportvereins Speyer, und sein gesamtes Team stehen zur Wiederwahl bei der Mitgliederversammlung am Samstag, 2. November (16.30 Uhr, Gaststätte am Altrhein, Heiligenstein), bereit. Das teilte der Klubchef unserer Zeitung auf Anfrage mit. Kleinböhl übernahm das Amt vor drei Jahren: „Ich denke doch, dass die Vereinsmitglieder des WSV mit der Arbeit des gesamten Vorstandes in den vergangenen drei Jahren zufrieden sind“, so Kleinböhl.