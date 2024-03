Thomas Denzinger (57) ist Nachfolger von Gilbert Kunz als Dirigent der Swingband Harthausen. Stefan Keller hat Denzinger gefragt, wer er ist und was er mit der Band künftig anders machen will.

Woher und seit wann kennen Sie die Swingband Harthausen?

Die Swingband Harthausen kenne ich tatsächlich durch meinen alten Musiklehrer am Gymnasium am Kaiserdom: Gilbert Kunz. Ich schätze ihn sehr als Musiker, aber auch als Mensch.

Also haben Sie selbst das Gymnasium am Kaiserdom besucht?

Ja, ich bin geboren und lebe in Speyer. Mein Musikstudium habe ich in Saarbrücken an der Musikhochschule absolviert.

Seit wann sind Sie Lehrer am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium in Speyer und welche Fächer unterrichten Sie dort?

Ich bin seit 2004 am „Niki“ und unterrichte dort Musik.

Welche Instrumente spielen Sie eigentlich?

Mein Hauptinstrument ist Klavier. Als weiteres Instrument spiele ich Altsaxofon.

Welche Musik hören und spielen Sie persönlich und privat am liebsten?

Ich mag alles, was handwerklich gut gemacht ist. So gesehen habe ich musikalisch keine besondere Vorlieben, denn gut gemachte Musik findet sich in jedem Genre.

Wann wurden Sie als Dirigent angefragt?

Im Spätsommer 2023 kam ein Orchestermitglied auf mich zu und hat mir mitgeteilt, dass Gilbert Kunz im Herbst die Leitung der Band abgibt.

Hat die Chemie zwischen Ihnen und der Band sofort gestimmt? Wie oft mussten oder durften Sie probedirigieren vor dem Engagement?

Ob die Chemie gestimmt hat? Da müssten Sie auch das Orchester fragen. Von meiner Seite aus, ja. Wir hatten eigentlich nur eine, aber sehr konstruktive Probe. Danach waren wir uns einig.

Warum waren Sie überhaupt daran interessiert, das Ensemble zu dirigieren? Warum haben Sie die Dirigentenaufgabe übernommen?

Die Swingband Harthausen hat ein besonderes Repertoire, was sich an den großen Big Bands der 1930er Jahre orientiert. Die Stücke von Duke Ellington, Count Basie und Glenn Miller haben immer noch ihren besonderen Reiz.

Diese Stücke gehören ja auch schon im Repertoire der Swingband. Aber was das Einzigartige an der Swingband Harthausen?

Ich habe es bereits gesagt: Die Swingband hat eine musikalische Ausrichtung, wie man sie in anderen Orchestern so nicht findet. Außerdem hat Gilbert Kunz dieses Ensemble gegründet, geformt und entwickelt. Diesen Prozess würde ich gerne weiterverfolgen.

Gibt es auch musikalische Baustellen im Ensemble?

Natürlich. Nach dem letzten Konzert im Oktober haben etliche Musikerinnen und Musiker das Ensemble verlassen. Wir hoffen aber darauf, dass das Orchester wieder wächst. Alle Musikerinnen und Musiker, die gerne in unserer Swingband mitspielen möchten, sind herzlich dazu eingeladen. Wir proben immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr.

Wollen und werden Sie etwas ändern etwa hinsichtlich Repertoire oder Besetzung?

Wir haben schon ein paar Änderungen vorgenommen. Der Probetag wurde von Freitag auf Mittwoch gelegt und die Probezeit wurde verlängert. Wir sind aktuell dabei, das Programm zu überarbeiten. Neben bekannten und bewährten Stücken werden wir auch aktuellere Stücke aus dem Soul- und Latinbereich ins Repertoire aufnehmen.

Wann und wo gibt die Swingband ihr nächstes Konzert?

Aktuell gibt es schon einige Anfragen, aber einen konkreten Konzerttermin kann ich momentan noch nicht nennen.

Dass Sie bei wichtigen Anlässen der Gemeinde auftreten müssen, ist ok für Sie?

Das ist für mich überhaupt kein Problem. Wir tun das gerne, denn wir werden ja auch von der Gemeinde unterstützt.

Sind Sie aufgeregt ob der neuen Aufgabe oder freuen Sie sich nur darauf, mit der Swingband Harthausen zu arbeiten?

Aufgeregt bin ich nicht, aber ich schaue respektvoll und mit großer Freude auf das, was in den nächsten Monaten so passiert und wie sich die Swingband Harthausen weiterentwickelt.

Zur Sache

Den ersten öffentlichen Auftritt mit der Swingband Harthausen hatte Thomas Denzinger beim Neujahrsempfang der Ortsgemeinde am 12. Januar dieses Jahres in der Heilsbruckhalle. Das Ensemble hat sich dort großen Applaus abgeholt. Der Musiker leitet aktuell noch die Big Band am Nikolaus-von-Weis Gymnasium. Die Swingband Harthausen ist das erste Formation außerhalb der Schule, die er übernommen hat.