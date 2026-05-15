Wo 40 Jahre Tütenkunst gefeiert wird, ist Thitz nicht weit. Der als Matthias Schemel geborene Frankfurter Künstler präsentiert in der Galerie Kulturraum seine Tüten.

Fast die Hälfte seiner künstlerischen Jahre verbringt Thitz schon mit den Galeristen Maria Franz und Anton Bronich. 55 Papier- und Leinwandarbeiten sowie neun Objekte stellt er zum Jubiläum in allen Räumen des Kulturraums aus. Thitz zeichnet die Welt wie sie ihm gefällt: Bunt, grün, friedlich, fröhlich und voller Liebe. Den Betrachter nimmt er mit auf die Reise durch die Welt, zu seinen Utopien, Wunschträumen und Hoffnungen. In der Vorstellung des Künstlers leben Menschen in Städten dicht beieinander, einander zugewandt, eilen ohne Hast zu ihren Zielen in einem natürlichen nachhaltigen lebenswerten Umfeld. Auf großen und kleinen Türen sind Welten entstanden, in die der Betrachter bedingungslos eintauchen möchte.

Ein großartiges Beispiel ist das 2,80 mal 1,60 Meter umfassende Diptychon, das eine gesamte Wand des Kulturraums einnimmt. Thitz Utopie von New York gibt Raum für Träume nach einer naturverbundenen Metropole, Gebäuden, die atmen lassen, nach einer Zukunft im Einklang mit der Natur.

Niemals kommt Thitz Kitsch nahe, vielmehr gibt seine ästhetische Tütenkunst dem Betrachter Gelegenheit zu einer neuen Sicht auf das, was uns umgibt. Er reist mit dem Künstler zu Fuß, in Booten oder Luftschiffen in eine Zukunft voller Harmonie. Thitz Bilder erheitern und berühren, ziehen an, lassen staunen und genießen. Wie sich der legendäre Alfred Hitchcock in jedem seiner Filme sichtbar versteckt hat, so sind es bei Thitz die Schuhe, jeweils ein roter und ein gelber, die auf jeder Tüte entdeckt werden wollen.

Unfassbar detailreich

Seine unfassbar detailreichen Wundertüten nehmen den Betrachter mit auf eine Reise durch die Welt. In Ermangelung von Papier hat Thitz nach eigener Aussage vor 40 Jahren angesichts unzähliger New Yorker Tütenträger die Tütenkunst für sich entdeckt. Seitdem arbeitet er auf Tüten, deren Henkel zum Mitnehmen reizen. Stets überschreitet der Künstler Grenzen, malt über Leinwände hinaus bis zum nächsten Tragegriff. Thitz Sehnsucht ist greifbar, seine Botschaften sind deutlich. Vermeintlich Oberflächliches wird tiefgründig.

Ein neues Speyer-Bild bringt der Künstler mit, auch Utopien, die Speyer noch bunter, noch grüner ausmalen. Ein gelber und ein blauer Schuh machen Thitz Solidarität mit der Ukraine deutlich, mit der Bildinschrift „I Love New York but not Trump“ positioniert er sich politisch. Thitz papierne Flaschenpost fährt voller Liebe, Frieden und Freiheit über die Seine.

Von der Hoffnung

40 Jahre Tütenkunst gibt Hoffnung. Sie zeigt, wie Utopien zumindest künstlerisch zu Realitäten werden können. Thitz sei Dank.