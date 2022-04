Von außen sehen sie fertig aus, im Inneren wird noch an den Installationen gearbeitet: Das ist der Stand bei den beiden Thermohallen – eine größere, eine kleinere – auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Speyer-Nord. Der Aufbau hinter der Sporthalle der früheren Bundeswehrkaserne habe vorletzte Woche begonnen, dann pausiert und sei in dieser Woche vorangetrieben worden, so AfA-Sprecherin Eveline Dziendziol auf Anfrage. Die Hallen sollen die räumliche Situation entzerren, die seit der Aufnahme ukrainischer Kriegsflüchtlinge entstanden ist. Diese sind derzeit auch in den Sporthallen untergebracht. Wann die Thermohallen bezogen werden, stand am Freitag noch nicht fest.

Dziendziol sprach von einer theoretischen Kapazität von in der Summe 450 Betten, die aber nicht ausgeschöpft werde, weil auch Rettungswege, Sichtsperren und Rückzugsflächen eingeplant würden. Wie viele zusätzliche Personen aufgenommen werden könnten, stehe deshalb noch nicht fest. Am Freitag waren von rund 1100 Bewohnern der AfA laut Dziendziol 284 Ukrainer.