Die Pandemie hat Nina Albins Lebens- und Gedankenwelt verändert. Seit Jugendzeiten leidet die 40-Jährige – mehr oder minder – unter Depressionen. Die evangelische Diakonin spricht offen darüber und bietet Betroffenen eine „Begleitung rund um den Therapieplatz“ an.

Die Idee der Therapiebegleitung hat die diplomierte Religions- und Sozialpädagogin bereits im vergangenen Jahr zur beruflichen Selbständigkeit ermutigt. „Dann kam Corona“, beschreibt sie die ungeahnte Vollbremsung unmittelbar nach dem Startschuss. Gerade habe sie mit dem Netzwerk-Aufbau begonnen und erste Kontakte zu Therapeuten in der Region geknüpft, sagt Albin. Getreu ihrem Wahlspruch „Das Leben auf neue Beine stellen ist möglich“ ist sie mit ihrer Internetseite www.gedankenwende.com an die Öffentlichkeit gegangen. Sie will aufklären, unterstützen, informieren, begleiten.

„Ich kenne psychische Erkrankungen aus eigener Erfahrung“, betont sie. Albin will Tabus abbauen, Vorurteile ausräumen und Betroffene ermuntern, sprachfähig zu bleiben, sich der Krankheit zu stellen. Wie Albin selbst, die keinen Hehl aus ihrem Leidensweg macht. „Den K.o.-Satz ,Das wird schon wieder' kenne ich nur zu gut“, berichtet sie von Aufmunterungsversuchen, die für akut Erkrankte kontraproduktiv seien. „Es gibt mehr als 30 Formen von Depressionen“, sagt sie.

Hilfe vom Kinderschutzbund

Geboren und aufgewachsen ist Albin in Heidelberg. „Aber mein Herz habe ich in Speyer verloren“, erklärt sie ihre Verbundenheit mit der Stadt. Seit zwei Jahren lebt sie mit ihren beiden Kindern in Schifferstadt. Aus Wohnungsgründen, sagt sie. Die Entfernung zwischen beiden Städten sei gut zu überbrücken, so Albin lachend.

Studiert hat sie an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. „Bildung und Aufklärung, Religionen und Kulturen und Leben im Glauben“, benennt sie ihre Schwerpunkte. Danach hat sie das Amt der evangelischen Diakonin angetreten, in offener Jugendarbeit, Sozialarbeit und Erwachsenenbildung gearbeitet. Bei diesen Tätigkeiten sei sie immer wieder auf Menschen mit psychischen Belastungen getroffen, erzählt Albin. Erste Ideen seien entstanden, diejenigen zu unterstützen, deren Probleme in Bereichen wie Bürokratie, Bedarfsklärung und Alltagsbewältigung ihr nicht fremd sind. Der Speyerer Kinderschutzbund habe sie bei akutem persönlichen Bedarf mit Kindertagespflegekräften entscheidend entlastet, erinnert sich Albin an das rettende Betreuungsangebot für ihre Kinder auch nach einer stationären Einweisung. „Kindertagespflege fängt Familien in solchen Situationen auf“, betont sie.

Bindeglied sein

„Corona hat den Bedarf an seelischer Entlastung ins Bewusstsein gerückt“, ist Albin überzeugt. Psychische Erkrankungen nehmen nach ihrer Beobachtung zu. Immer mehr Familien begegneten ihr, in denen ein Elternteil psychisch oder suchtkrank sei, sagt sie. Albin will Bindeglied zwischen Erkrankung und Therapie sein, Wege aufzeigen und über Behandlungsmöglichkeiten informieren. Ihre Preise richten sich nach dem Haushaltseinkommen ihrer Klienten. „Gesundheit darf kein Luxusgut sein“, ist sie überzeugt.

Seit zwei Jahren ist Albin alleinerziehend, das jüngste Kind kommt im Sommer in die Schule. Neben der Familie kümmert sie sich um die eigene Kreativität, zeichnet und lebt sich in der Kampfkunst aus. „Am liebsten bin ich draußen“, beschreibt Albin ihre Möglichkeit, ihre Gedanken in der Natur schweifen zu lassen. Sie freut sich darauf, denen beistehen zu können, die an Depressionen, Ängsten, sozialen Phobien oder Überforderung leiden. „Wichtig ist, dem Chaos im Kopf standzuhalten“, betont sie.

Kontakt