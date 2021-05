Daniela Kuhn ist bei der Suchtberatungsstelle Nidro im Therapieverbund Ludwigsmühle in der Fachstelle Frauen und Sucht tätig. Im Interview mit Anna Warczok sagt die Sozialtherapeutin mit Schwerpunkt Familientherapie, warum Kinder suchtkranker Eltern oft lange nicht auffallen und wie die Betroffenengruppe, die sie leitet, helfen kann.

Frau Kuhn, jeder Mensch ist einzigartig. Gibt es dennoch verbindende Elemente im Leben von erwachsenen Kindern suchtkranker Eltern?

Verbindende Elemente sind vor allem komorbide Erkrankungen, die fast alle Betroffenen entwickeln. Das bedeutet, dass die Kinder selbst oft suchtkrank oder depressiv werden. Häufig gibt es auch Co-Abhängigkeiten in Beziehungen, die nicht selten zu Süchtigen gesucht werden. Die Autorin Sharon Wegscheider hat vier Rollen bei Kindern Suchtkranker identifiziert: den Helden, den Clown, das stille Kind und den Sündenbock. Diese Rollen haben immer gemeinsame Anteile und können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. In meiner Arbeit sehe ich hier oft Überschneidungen. In der Gruppe, die ich betreue, überwiegen jedoch eindeutig die Heldenkinder.

Was macht diese Heldenkinder aus?

Heldenkinder sind bis ins Erwachsenenalter oft unauffällig. Erst In den Dreißigern, Vierzigern holen sie die langen Schatten der Vergangenheit ein. Die Auffälligkeiten, die sie zeigen, hat es im Grunde die ganze Zeit schon gegeben, nur wurden sie lange nicht als belastend empfunden. Heldenkinder können sich aber zum Beispiel oft selbst nichts Gutes tun, sie stellen die anderen immer über sich selbst. Sie können nicht Nein sagen, vertragen Veränderungen nur schlecht, übernehmen schnell die Schuld oder haben ein Helfersyndrom. Oft suchen sie sich einen Partner mit Suchtproblemen, den sie zu „retten“ versuchen. Letztlich merken sie, dass das nicht geht, und sie sich eigentlich eine andere Lebensführung vorgestellt haben. Der Vorteil, den Heldenkinder für ihre Familien haben, ist, dass sie über diese Kinder reden und sie nach außen gut darstellen können: Wenn das Kind so toll ist, kann die Familie doch nicht schlecht sein.

Sie sagen, dass Probleme bei Kindern Suchtkranker oft erst im Erwachsenenalter auftauchen. Kann man therapeutisch nicht früher ansetzen?

Das wird gemacht, bei Nacoa zum Beispiel schwerpunktmäßig bei kleinen Kindern. Die Schwierigkeit ist, dass Heldenkinder im Gegensatz zu den anderen Gruppen selten auffallen. Der Sündenbock zum Beispiel wird oft selbst süchtig, ist im Kindergarten bereits aggressiv, wird später häufig kriminell und fällt somit früher auf. Clowns fallen in der Schule auf, weil sie stören, stille Kinder, weil sie sich auffallend lange mit sich selbst beschäftigen können, da sind dann auch schon früh Kinderpsychologen mit im Boot. Heldenkinder hingegen haben in der Schule häufig richtig gute Noten. Da vermutet kaum jemand, dass etwas nicht stimmt. Das sind die Menschen, die schließlich zu uns in die Gruppe kommen.

Was genau bieten Sie mit dieser Gruppe an?

Die Gruppe gibt es bereits seit 15, 20 Jahren. Derzeit gibt es acht bis zehn Teilnehmerinnen. Es ist eine reine Frauengruppe, was mit meinem Auftrag in der Beratungsstelle zu tun hat: dem Fachkräfteprogramm Frauen und Sucht. Die meisten Gruppenmitglieder sind über 40. Die Stärke der Gruppe sehe ich in der Mischung. Hier treffen Frauen, die auf die familiären Belastungen mit einer Suchterkrankung reagiert haben, auf Frauen, die andere Symptome entwickelt haben. So zeigen die Heldinnen etwa den früheren Abhängigen, dass man nicht automatisch selbst süchtig werden muss, nur weil ein Elternteil suchtkrank war. Es ist eine feste Gruppe, aber wir haben noch freie Plätze. Ich führe mit Interessierten nach einer Voranmeldung ein Erstgespräch, dann dürfen sie einmal teilnehmen, um zu schauen, ob es passt. Danach sollten sie sich entscheiden, ob sie langfristig dabei bleiben wollen.

Termin

In der jährlich stattfindenden bundesweiten Nacoa-Woche des Interessenverbandes für Kinder aus suchtkranken Familien (Nacoa) bietet die Speyerer Suchtberatungsstelle Nidro in der dritten Februarwoche spezielle Sprechstunden für erwachsene Kinder suchtkranker Eltern an. Die Termine sind: Donnerstag, 18. Februar, 9 bis 10.30 Uhr, und Freitag, 19. Februar, 15 bis 16.30 Uhr. Anmeldung bevorzugt per E-Mail an kuhn@ludwigsmuehle.de, alternativ telefonisch unter 06232 26047 (montags, mittwochs, freitags, 9 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags, 14 bis 18 Uhr).