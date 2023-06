In der Alloheim Senioren-Residenz „Storchenpark“ war nicht nur am 4. Juni, dem Tag des Hundes, tierisch etwas los. „Einmal in der Woche stattet der Therapiehund Tussa den Senioren einen Besuch ab“, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung.

Der Therapiehund sei speziell für Senioren und Kinder ausgebildet. Regelmäßig besuche Besitzer Rainer Ludwig den „Storchenpark“ mit seinem Schützling. „Tiere sollen bei Menschen einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden und die psychische sowie physische Genesung haben. Wie sehr die Bewohner in unserer Residenz aufleben, sobald der Hund auftaucht, ist deutlich zu sehen“, informiert Einrichtungsleiterin Sabina Häuser.

Tussa lässt Bewohner aufblühen

In den Therapiestunden blühten auch sonst zurückhaltende oder ängstliche Bewohner auf und suchten den Kontakt zu dem Vierbeiner. Teilweise hatten die Senioren früher eigene Hunde. In diesen wecke der Schäferhund-Mischling (Podenco mix) positive Erinnerungen und rege sie zum Erzählen an.

Besonders im Demenzbereich wird Tussa eingesetzt. Damit sollen das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis trainiert werden. Durch die Interaktion mit dem Hund lernen die Senioren Kommandos. Er diene als Motivator, wenn ein Bewohner die Bindung zu ihm ausbauen wolle. „Wissenschaftlich ist es erwiesen, dass Körperkontakt, Spielen und Lachen mit Tieren zur Entspannung der Muskulatur sowie zur Verringerung des Schmerzempfindens führen“, sagt Häuser.

Die nächsten Besuche sind schon geplant. Damit auch nicht mobile Bewohner in Kontakt mit dem Hund kommen, werden Ludwig und Tussa dann eine Runde über die Wochenbereiche und Zimmer drehen und Einzelbesuche anbieten.