Einen Fall von Unfallflucht aus der Theodor-Heuss-Straße meldet die Speyerer Polizei. In der Zeit von Montag, 26., bis Donnerstag, 29. Februar, sei ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter lilafarbener Peugeot Kleinwagen am linken Fahrzeugheck von einem Unbekannten beschädigt worden. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer habe den Peugeot touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Beamten bitten Zeugen oder den Unfallverursacher selbst, sich telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.