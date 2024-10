In seiner ehemaligen Gärtnerei Am Rübsamenwühl hat Theo Germann einen Raum für Kunst geschaffen, für Bilder aus der Parkinson-Selbsthilfegruppe und anderer Hobbykünstler. Denn er will ihnen die Chance eröffnen, ihre Werke zu präsentieren.

Theo Germann führt in seine ehemalige Gärtnerei, die zu Ausstellungsräumen umfunktioniert wurde, die „Galerie im Glashaus“.