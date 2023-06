Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In zweifacher Hinsicht wartet die Speyerer Laien-Schauspielgruppe „Prisma“ auf „Covidot“. Die Aufführung des Stückes frei nach Samuel Becketts „Warten auf Godot“ war bisher nur in Teilen möglich. Am Donnerstag feiert es endlich seine Premiere.

Zur Wiedereröffnung des restaurierten Alten Stadtsaals gab es einen Vorgeschmack auf das, was Autor und Regisseur Uwe Heene über die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen