Am Samstag, 12. März, 20 Uhr, gastiert das Theater Tatu aus Salzburg auf Einladung des Kulturbüros der Stadt mit dem Programm „Die komische Tragödie“ in der Heiliggeistkirche. In der tragischen Komödie von Yves Hunstad und Eve Bonfanti kehrt Caroline Richards als Schauspielerin zurück auf die Bühne.In einem furios witzigen Solo treibt die gebürtige Engländerin das Paradox der inneren Ängste und äußeren Eitelkeiten des Schauspielens auf den Höhepunkt. Als schüchterne, introvertierte Schauspielerin, die von ihrer extravaganten, frechen Bühnenfigur traktiert wird, bewegt sie sich zwischen Wahrheit und Lüge, Wirklichkeit und Illusion. Sie wandert durch Theaterwelten und spielt dabei mit der Fantasie des Publikums.

Zusammen mit dem Regisseur Stephan Kreiss (unter anderem Cirque du Soleil) kreiert sie ein selbstironisches Solo über Hoffnung, Liebe, Humor und die Magie des Theaters, in die es sich lohnt, als Zuschauer einzutauchen.rg

EintrittskartenKarten gibt es in der Tourist-Information der Stadt Speyer, über das Online-Ticket-Portal Reservix sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, damit auch beim RHEINPFALZ-Ticket-Service.