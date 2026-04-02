Valentin Claus aus Speyer hat es bei „The Voice Kids“ bis in die „Battles in Concert“ geschafft. Er war in zwei Sendungen bei Sat.1 zu sehen. Zum Finale der Castingshow in Berlin fährt er als Zuschauer: „Ich freue mich, die anderen Talents zu sehen und bin sehr gespannt auf die Auftritte“, erzählt der Zwölfjährige der RHEINPFALZ. In den Battles ist er gegen drei andere Kinder aus dem Team von Coach und Jurymitglied Álvaro Soler angetreten. Gemeinsam haben sie das Lied „Beautiful Things“ von Benson Boone gesungen. Im Finale wird aus dieser Gruppe die zehnjährige Danaya auftreten.

Auf der großen Bühne zu stehen und dabei auch noch neue Freunde kennenzulernen – das sei für Valentin das Schönste an der Erfahrung gewesen. Für ihn habe es sich nicht wie ein Wettkampf angefühlt. In den „Blind Auditions“, der ersten Runde der Show, begeisterte Valentin die Jury mit „In The Stars“ von Benson Boone und einem spontanen Breakdance-Auftritt. Valentin will weiterhin Musik machen – irgendwann vielleicht einmal Geld damit verdienen und eigene Songs machen. Aktuell geht der Speyerer aufs Gymnasium am Kaiserdom.