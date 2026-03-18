Das Gesangstalent aus Speyer singt am Samstag bei den „Battles“ von „The Voice Kids“. Bei dem neuen Format geht es dieses Jahr ums Ganze. So fiebert er dem Moment entgegen.

Valentin Claus aus Speyer wird am Samstag in den „Battles in Concert“ von „The Voice Kids“ zu sehen sein. Die Show wird um 20.15 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. In der zweiten Runde der Musikshow tritt Valentin mit einem gemeinsamen Lied gegen drei andere Kinder aus dem Team von Sänger und Jury-Mitglied Álvaro Soler an. Im alten Format sangen jeweils zwei Talente gegeneinander um den Eintritt in die nächste Runde.

Es sei ein „verrücktes Gefühl“, so weit gekommen zu sein, erzählt der Zwölfjährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Für ihn fühle sich „The Voice Kids“ nicht wie ein Wettkampf gegen die anderen Kinder an, sondern wie Zeit mit Freunden. Das erlebte er vor allem in den Proben: „Wir waren alle zusammen, haben die Texte von Álvaro bekommen und mit ihm gesungen“, erzählt der Schüler des Gymnasiums am Kaiserdom. Mit dem Coach zu singen, sei gewissermaßen eine Ehre gewesen.

Seinen Auftritt wird Valentin am Samstag zu Hause schauen – zusammen mit rund 25 Freunden. „Ich glaube, das wird richtig aufregend“, sagt er. Sich selbst im Fernsehen zu sehen, fühle sich ganz anders an, als der Moment auf der Bühne selbst – das kennt Valentin schon von den „Blind Auditions“. „Dort geht alles ganz schnell“.

Bei den „Blind Auditions“ wollten alle Jury-Mitglieder den Speyerer in ihrem Team haben. Michael Patrick Kelly sah den Zwölfjährigen bereits im Finale. Wie es nach den „Battles“ für Valentin weitergeht, wird sich aber erst Samstagabend zeigen. Für den Schüler ist das gemeinsame Schauen der Show fast so aufregend wie der Auftritt selbst. Dagegen atme er vor seinen Auftritten tief durch, erzählt er, erwarte das Beste und gehe mit Selbstvertrauen auf die Bühne: „Und dann einfach durchziehen.“