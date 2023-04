Die 15-jährige Anna Heinke aus Speyer hofft darauf, als eines der besten Gesangstalente Deutschlands ins Finale der Show „The Voice Kids“ des TV-Senders Sat1 einzuziehen. Entscheiden wird sich das in den sogenannten Knockouts, deren zweite Runde am Freitag, 28. April, 20.15 Uhr, ausgestrahlt wird. Die Zehntklässlerin, die in ihrer Heimatstadt das Gymnasium am Kaiserdom besucht, hatte mit ihrer Interpretation des Toto-Klassikers „Africa“ in der ersten Runde, den „Blind Auditions“, auf Anhieb alle Coaches überzeugt und sich dann für das Team der Sängerin Lena Meyer-Landrut entschieden. „Ich habe mich so gefreut, Lena kennenzulernen. Von ihr konnte ich bei der Vorbereitung für die Knockouts viel lernen“, sagt Anna Heinke im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Die Zeit der Proben und der Drehtermine im Tieranatomischen Theater in Berlin sei spannend gewesen. „Lena hat sich um mein Gesangstraining gekümmert und mir viele Tipps gegeben“, berichtet die Nachwuchssängerin aus der Domstadt. Daneben mussten Choreographien eingeübt werden, Interviews wurden geführt – alles „sehr aufregend“, sagt die Nachwuchssängerin, die eine Vorliebe für Musik der 1980er-Jahre hegt. Singen wird sie in der zweiten Runde ihre Version des Hits „Time After Time“ von Cyndi Lauper.