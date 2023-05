Anna Heinke aus Speyer hat in der TV-Sendung „The Voice Kids“ aufhorchen lassen. Erst in der Vorschlussrunde ist die Zehntklässlerin des Kaiserdom-Gymnasiums ausgeschieden. Im Gespräch mit Martin Schmitt verrät die 15-Jährige, wie es nun weitergeht.

Hallo Anna, wie fühlt es sich für dich an, dass es bei der elften Staffel der „Voice Kids“ für dich leider nicht ganz gereicht hat, um ins Finale einzuziehen?

Ach, ich habe es sehr gut verkraftet, dass ich nicht weitergekommen bin. Natürlich war ich traurig, dass die tolle Zeit für mich in Berlin vorbei war und vor allem, dass ich mich von so vielen lieben Menschen verabschieden musste, die ich ins Herz geschlossen habe. Aber ich habe mich sehr für Fia gefreut, mit der ich gemeinsam im Team Lena war und die es ins Finale geschafft hat. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass meine Reise als Sängerin hier gerade erst beginnt.

Erwählt: Anna Heinke mit Mentorin Lena Meyer-Landrut. Foto: Sat.1

Du machst mich neugierig. Was hast du vor?

Also, ich werde auf jeden Fall weiter Musik machen und so viel wie möglich auftreten. Am liebsten würde ich nach dem Abitur auch Musik studieren, aber ich werde erstmal schauen, wohin der Weg mich führt. Und auf jeden Fall werde ich bald eigene Lieder veröffentlichen.

Darauf sind sicher nicht nur viele Speyerer gespannt. Hast du Lust, noch mal bei so einer Show mitzumachen oder anderweitig ins Musikgeschäft einzusteigen?

In der nächsten Zeit werde ich vermutlich erstmal nicht wieder an einer TV-Show teilnehmen. Aber ich finde die Branche sehr spannend und hätte große Lust, in Zukunft als Sängerin oder auch als Moderatorin im Fernsehen zu arbeiten.

Was hast du für dich an Erfahrungen und Fertigkeiten mitgenommen?

Da weiß ich gar nicht, wo ich anfange soll, weil ich aus der Zeit bei The Voice Kids sehr viele Erfahrungen mitgenommen habe. Auf jeden Fall habe mich gesanglich verbessert und konnte von Lena einiges lernen. Aber auch beim Thema Bühnenpräsenz habe ich gewonnen. Und vor allem habe ich mich persönlich weiterentwickelt.

Wie kam deine Teilnahme an einer Fernsehsendung bei Mitschülern am Kaiserdom-Gymnasium, bei Freunden und Bekannte an: Wurdest du gefeiert oder gab es da auch Neid?

Meine Mitschüler, Freunde und generell alle Menschen in meinem Umfeld haben sehr positiv reagiert und sich alle für mich gefreut. Das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Neid gibt es, denke ich, immer irgendwo – doch persönlich habe ich das nie zu spüren bekommen.

Zur Sache

Das Finale der elften Staffel von „The Voice Kids“ wird am Freitag, 12. Mai, 20.15 Uhr live auf Sat.1 ausgestrahlt.

