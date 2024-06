Schweineohren, getrockneter Fisch, frittierte Bananen, Pfannkuchen oder Thai-Nudelsuppen: Am kommenden Wochenende wird es wieder ein Thai-Food-Festival an und in der Halle 101 in Speyer geben. Das teilt Veranstalterin Namfon Lippert mit.

Drei Termine in diesem Jahr seien mit dem Rockmusikverein vereinbart, sagt Namfon Lippert. Nach der Premiere im April hatte sie gegenüber der RHEINPFALZ erklärt, sie könne sich eine Wiederholung „im kommenden Jahr“ vorstellen. „So große Resonanz auf meine Premiere in Speyer hätte ich niemals erwartet“, sagte Lippert.

Waren es bei der Premiere knapp 30 Stände, die thailändisches Essen in allen Variationen anboten, werden es bei der Wiederholung noch einige mehr sein, so Lippert auf Nachfrage. 37 Stände kündigt sie für die Veranstaltung an. Anbieter aus ganz Deutschland sind es, aus Holland, Italien und Belgien, viele Familienbetriebe, alle thailändischer Herkunft. Neben thailändischen Gerichten wird es zudem Gewürze, Kleidung und Dekoartikel geben – und ein Begleitprogramm mit Musik und Tanzdarbietungen.

Erneut wird das Food-Festival von Freitag bis Sonntag über die Bühne gehen, so Lippert, die mit ihrem Konzept auch andernorts Menschen für Essen und Kultur aus Thailand begeistern will. Am Wochenende darauf werde man in Mannheim sein, sagt Lippert, die selbst in Mannheim lebt und eigentlich zwei Massage-Studios in der Region betreibt. Auch der nächste Termin in Speyer stehe bereits fest: Von 13. bis 15. September wird die Halle 101 noch einmal in diesem Jahr Gastgeber sein. Die Idee zum Thai-Food-Festival hatte Lippert nach eigenen Angaben in Düsseldorf aufgeschnappt und 2023 das erste eigene Festival in Karlsruhe veranstaltet.

Info

Das Festival in der Halle 101 ist am Freitag von 13 bis 24 Uhr, am Samstag von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.