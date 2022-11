Zwischen 20. November, 11.30 Uhr, und 22. November, 13 Uhr, haben Unbekannte am Brucknerweg in ein Gartengrundstück eingebrochen. Aus einem Lagerschuppen stahlen sie laut Polizei mehrere Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Gesamtwert von etwa 10.500 Euro. Die Ermittler gehen wegen der Menge des Diebesguts davon aus, dass die Täter es mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet hat, kann sich unter 06232 137-0 an die Polizei wenden.