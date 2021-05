Im Schnelltestzentrum im ehemaligen Stiftungskrankenhaus in der Spitalgasse in Speyer kommt ab Dienstag, 1. Juni, eine neue Software zum Einsatz, die das Buchen von Terminen und die Übermittlung des Testergebnisses erleichtern soll. Das teilte die Stadtverwaltung, die die Einrichtung betreibt, kürzlich mit. Wer in der Spitalgasse einen PoC-Antigentest machen möchte, kann künftig unter www.speyer.de/spitalgasse einen Termin buchen.

Ausgewählt werden können auf der Plattform der Firma Venture Leap sowohl das Datum als auch die Uhrzeit für den Nasenabstrich. Laut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) ermöglicht dies verbesserte Abläufe, „indem beispielsweise die Gesundheitsämter automatisiert über positive Testergebnisse informiert werden und die Daten, die zur Abrechnungen der Tests nötig sind, direkt mitverarbeitet werden“. Wer getestet wurde, müsse künftig nicht mehr vor Ort 15 Minuten lang auf das Ergebnis warten, sondern könne es etwa mobil auf dem Smartphone abrufen. Laut der Beigeordneten für Digitales, Sandra Selg (SWG), bietet die Lösung „einen hohen Standard im Bereich der Datensicherheit“.

System soll ausgeweitet werden

Die Stadt will alle acht mit ihr kooperierenden Testzentren mit der Hardware ausstatten und auch die monatliche Grundgebühr für die Software für jede Teststelle tragen. Die beläuft sich laut Stadt auf 791 Euro pro Monat. Die kooperierenden Zentren sind unter www.speyer.de/schnelltests zu finden. Im dienstags und donnerstags, 10 bis 14 Uhr, geöffneten Zentrum im „Stift“ werde in dieser Woche aufgrund des Feiertags am Freitag statt am Donnerstag getestet.