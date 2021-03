Das Schnelltestzentrum der Stadt und des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Jugendförderung, Seekatzstraße 5, bleibt an allen Ostertagen geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Jeder Interessent könne sich dort zu folgenden Zeiten ohne Terminvereinbarung testen lassen: Karfreitag, 9 bis 15 Uhr, Karsamstag, 11 bis 16 Uhr, Ostersonntag, 11 bis 15 Uhr, Ostermontag, 9 bis 13 Uhr. Außerdem sei die Amtshilfe durch die Bundeswehr für das Testzentrum bis zum 16. April verlängert worden. Betreut durch die Soldaten können sich Besucher von Alten- und Pflegeheimen seit dem 1. Februar montags bis freitags, 9 bis 13 Uhr, ebenfalls in der „Jufö“ und ohne Anmeldung auf das Coronavirus testen lassen. Sie sind laut Stadt auch an Karfreitag und Ostermontag im Einsatz.