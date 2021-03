Am Freitag stieg mit drei Neuinfektionen die Sieben-Tage-Inzidenz für Speyer von 45,5 auf 47,5 an. Klaus-Peter Wresch, ärztlicher Berater der Stadtverwaltung, warnt, die Lage sei ernster, als es die Inzidenz vorgibt.

„Diese Mutante dominiert innerhalb weniger Wochen bereits unser Infektionsgeschehen“, so Wresch am Freitag. „Unter den Infizierten, die im städtischen Testzentrum getestet wurden, weisen 70 Prozent die britische Variante B.1.1.7 auf, und es ist davon auszugehen, dass die Mutante auch beim Infektionsgeschehen in Germersheim eine tragende Rolle spielt.“ Etwa 100 bis 130 Menschen werden nach Angaben Wreschs derzeit pro Woche im Corona-Testzentrum in der Halle 101 getestet. Bei rund zwölf Prozent falle dabei das Ergebnis positiv aus.

Wresch betonte, dass die Inzidenz von 130,2 im Nachbarlandkreis Germersheim Auswirkungen auf Speyer habe. Es gebe viele regionale Vernetzungen etwa durch Pendler. Deshalb dürfe man nicht allein auf den Inzidenzwert blicken und sich in Sicherheit wiegen. Der Mediziner: „Nur weil Speyer nicht mehr rot ist, darf nicht der Eindruck entstehen, jetzt kann alles wieder losgehen. Das ist zu kurz gedacht.“ Die Infektionslage könne sich schnell ändern. In der Westpfalz etwa gebe es eine besondere Situation durch die Nähe zu Frankreich: „Im Departement Moselle ist die südafrikanische Mutante für 60 Prozent aller Infektionen verantwortlich.“ Wresch erachtet Grenzkontrollen als nötig.

Auch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) mahnt: „Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“ Vorrang habe für sie, das Infektionsgeschehen niedrig zu halten. Dennoch habe sie durchaus Verständnis dafür, dass die Nerven blank liegen: „Wir alle sehnen uns nach Normalität, aber auch gerade deshalb müssen wir mit Bedacht vorgehen.“