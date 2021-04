Die Schnellteststation, die die Stadt Speyer zusammen mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in den Räumen der Jugendförderung in der Seekatzstraße betreibt, hat ab sofort auch montags und freitags geöffnet. Das teilte die Stadt mit. Wer einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen möchte, kann das nun montags bis freitags von 17 bis 19 Uhr (mit Termin) sowie von 19 bis 20 Uhr (ohne Termin) machen. Samstags hat die Schnellteststation von 11 bis 15 Uhr (mit Termin) sowie von 15 bis 16 Uhr (ohne Termin) geöffnet. Termine können unter www.termine-reservieren.de/termine/speyer vereinbart werden. Weitere Informationen zu den Testmöglichkeiten in der Domstadt gibt es unter www.speyer.de/corona.