„Ich bin für eine verbindliche Testpflicht in den Unternehmen“, teilte Stefanie Seiler (SPD), Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer, auf Anfrage mit. Die Erfahrungen aus der sogenannten zweiten Welle hätten gezeigt, dass mit regelmäßigen Tests etwa Altenheim-Bewohner vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus hätten geschützt werden könnten. Die Stadt hatte per Allgemeinverfügung geregelt, dass Besuche in Heimen nur mit einem negativen Testergebnis möglich waren. In der Domstadt gebe es bereits einige Firmen, die bei der Stadt diesbezüglich nachgefragt und Bereitschaft, die eigene Belegschaft zu testen, signalisiert hätten. Das sei aber nicht bei allen Unternehmen der Fall gewesen. Gerade die Firmen, die in der Vergangenheit mit größeren Corona-Ausbrüchen auf sich aufmerksam gemacht hatten, sieht Seiler nun in der Pflicht, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ihren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Die OB sagt aber auch: „Uns als Kommune sind die Hände gebunden, wir können nur an die Freiwilligkeit der Firmen appellieren.“ Sie appelliere daher an Bund und Länder, das Testen verpflichtend zu machen und klare, verbindliche Vorgaben zu schaffen. Nach Auskunft der Stadt, die ihre Mitarbeiter in städtischen Kitas täglich teste, bieten in Speyer die Johanniter Schnelltest-Schulungen für Unternehmen und Betriebe an. Für diese Termine ist eine Anmeldung unter https://juh.link/m6e8xo erforderlich. Informationen gibt es per E-Mail an corona.speyer@johanniter.de oder unter Telefon 06232 1009-10.