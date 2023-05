Der Versuch ist gelungen: In der Praxis „Aktivzentrum – Physiotherapie am Dom“ gilt künftig dauerhaft die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich – für alle fest angestellten Mitarbeiter, die das wollen. Das hat Chef Jens Zschocke mitgeteilt.

Vor wenigen Tagen endete die dreimonatige Testphase für das Arbeitszeitmodell, das Zschocke nach eigenen Überlegungen und auf Basis von Studien unter anderem aus Irland im Februar begonnen hatte. Sein Ansatz damals: Geringere Arbeitszeit führe zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden in seinem Team. Ein Tag mehr frei in der Woche, das belegten die Studien, würden für Erledigungen und wichtige private Termine wie Arztbesuche oder Behördengänge genutzt. „Das Wochenende ist dann ganz frei, dient der Erholung“, sagte der 37-Jährige beim Einstieg in den Versuch.

„Genauso ist es gekommen“, fasste er nun seine Erfahrungen zusammen. Bereits nach zwei bis drei Wochen habe er die Veränderung deutlich gespürt. „Ich musste den Mitarbeiterinnen nur ins Gesicht schauen, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht“, zeigt sich Zschocke selbst überrascht. In den Feedback-Gesprächen und in der entspannteren Arbeitssituation hätten die Betroffenen das bestätigt.

Neue Mitarbeiterin am Telefon

Zur ganzen Wahrheit gehört, dass im Aktivzentrum mit Start der Testphase die ohnehin schon geplante zusätzliche Kraft für Terminvergabe ihre Arbeit aufgenommen habe. Die Therapeuten seien seitdem nicht mehr mit Telefonieren, Terminplanung und Auffüllen der Lücken im Kalender belastet. Das sei ein weiterer Vorteil und wirke sich auf die Effektivität aus.

Zschocke betonte aber auch: „Die Vier-Tage-Woche ist nicht für jeden geeignet. Es kommt auf den Typ Mitarbeiter an.“ Wer viel Geld verdienen wolle, der müsse durcharbeiten. Wer mit etwas weniger auskomme und wem die Work-Life-Balance besonders wichtig sei, für den lohne sich das Modell. Für eine der beiden Kräfte, die am Test teilnahmen, seien vier Tage „genau die richtige Dosierung“, berichtet der Inhaber. Bei der Frau sei die neue Arbeitszeit inzwischen bereits im Arbeitsvertrag festgeschrieben. Das bedeute dann etwas weniger Urlaub als die 27 Regeltage. Doch die „Bonustage“, die er seinem Team unter anderem für Weiterbildung anbiete, sowie die ohnehin übertarifliche Bezahlung blieben ihr erhalten. Die andere Kollegin überlege noch, wie sie es mit ihrer Arbeitszeit halte.

Kein „falsches“ Modell

Grundsätzlich rate er allen Unternehmern, die die Einführung einer Vier-Tage-Woche planten, zu einer Testphase, so der Physiotherapeut aus der Tränkgasse. Er als Unternehmer biete seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Zukunft Wahlfreiheit: Entweder die „richtige“ Vier-Tage-Woche mit 36 Wochenstunden oder fünf Tage Arbeit. Als „falsche Vier-Tage-Woche“ bezeichnet Zschocke „40 Arbeitsstunden in vier Tage gequetscht“. Das sei oft der Fall. „Dann liegen sie am freien Tag nur fertig in der Ecke“, lehnt er diesen Ansatz ab.

In der zehnköpfigen Belegschaft des Aktivzentrums sind derzeit sieben Therapeuten und der Chef aktiv, der zu 80 Prozent am Patienten arbeitet und rund 20 Prozent seiner Arbeitszeit auf Administration verwendet. Zschocke hofft auch darauf, dass ihn die Vier-Tage-Woche attraktiver als Arbeitgeber in der Branche macht: „Zwei weitere Therapeuten-Kräfte könnten wir sofort einstellen.“