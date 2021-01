Die Impfungen im Speyerer Impfzentrum werden nicht so schnell wie erhofft anlaufen. Die Einrichtung in der Stadthalle wird zwar am Donnerstag eröffnet, die Kapazität von 200 Impfungen pro Tag aber zunächst nicht erreicht: Für die ersten zwei Tage seien nur je 50 Impfdosen zugesagt, für die Tage ab 11. Januar je 60 und erst ab 28. Januar mehr, teilt Lisa Eschenbach, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mit. Geöffnet sein werde von 8.30 bis 15.30 Uhr. Impfungen sind nur nach Terminvergabe möglich.

Am Montag wurden erstmals Termine an der zentralen Hotline des Landes zugeteilt. Erste Bilanz für Speyer laut Eschenbach: „Für Donnerstag sind bislang 21 von 50 Terminen vergeben, der Freitag ist noch komplett frei.“ Die Hotline sei wohl teilweise überlastet gewesen. Die Stadt gehe davon aus, die noch freien Termine für Donnerstag und Freitag „aufgefüllt“ zu bekommen, sobald die Terminvergabe reibungsloser läuft. Die seit voriger Woche laufenden mobilen Impfungen in den Senioreneinrichtungen sollten bis Mitte Januar abgeschlossen sein. Am Montag war etwa mit 46 Mitarbeitern und 71 Bewohnern das Awo-Seniorenhaus Burgfeld an der Reihe, das aktuell von einem Corona-Ausbruch betroffen ist.