Im städtischen Bürgerbüro 1 in der Maximilianstraße entfällt ab Mittwoch, 1. Juli, die Terminpflicht. Das teilte die neue städtische Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) mit. Nach der Corona-Schließung mussten Bürger wochenlang zur Erledigung ihrer Angelegenheiten in dem Bürgerbüro Termine vereinbaren. Die Nachfrage sei nun allerdings so groß, dass zum 1. Juli auf die Terminvergabe verzichtet werde, so Münch-Weinmann. Es sei ein Hygienekonzept erarbeitet worden, durch das die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Ob das reibungslos funktioniert, soll laut der Beigeordneten überprüft werden. Für den Fall, dass sich vor dem Bürgerbüro lange Schlange bilden oder dass andere größere Probleme auftauchen, müsse das Konzept entsprechend „nachjustiert“ werden. Für das Bürgerbüro 2 in der Industriestraße gilt nach wie vor Terminpflicht.