In der Speyerer Stadthalle wird immer weniger geimpft. Die vom Land angeordnete Schließung zum 30. September wirft ihre Schatten voraus. Das hält die Stadt aber nicht davon ab, weiter Werbung fürs Impfen zu machen. Sie denkt bereits über weitere Möglichkeiten nach.

Gerade einmal 256 Erstimpfungen hat es in dieser Woche im Speyerer Impfzentrum gegeben. „Das machen wir normalerweise an einem Tag und das ist nicht das, was wir uns wünschen“,