Die „Stadtradel“-Aktion findet in diesem Jahr in Speyer vom 11. Juni bis einschließlich 1. Juli statt. Das teilte die Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) am Dienstagabend im Verkehrsausschuss mit. Laut der Internetseite der Aktion haben sich in Speyer bislang mehr als 120 Radfahrerinnen und Radfahrer in 16 Teams registriert. Ziel ist es, in dem Zeitraum von drei Wochen so viele Kilometer wie möglich mit dem Fahrrad zurückzulegen und dafür auf das Auto zu verzichten. Im vergangenen Jahr hatten die rund 1660 Teilnehmenden mit mehr als 310.000 Kilometern einen neuen Rekord in der Domstadt aufgestellt. Im landesweiten Ranking lag Speyer damit l auf Platz eins bei den Kommunen, die mehr als 50.000 und weniger als 99.999 Einwohner haben.