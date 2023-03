Die Rampe des Radwegs auf kurpfälzischer Seite der Salierbrücke wird ab dem 13. April neu gebaut. Das hat das Regierungspräsidium in Karlsruhe am Freitag mitgeteilt. Seit der Freigabe der Rheinbrücke Ende 2021 nach dreijähriger Sanierung müssen Radfahrer in Richtung Kurpfalz eine Rampe mit zwei engen 180-Grad-Richtungswechseln bewältigen. Mit der Baumaßnahme soll nun der direkte Verlauf des Radweges wieder hergestellt werden. Die Arbeiten hatten sich verzögert, weil die neue Rampe in einem Biotop liegt, in dem unter anderem geschützte Zaun- und Mauereidechsen vorkommen. Der Neubau beginnt laut Regierungspräsidium am 13. April mit Artenschutzmaßnahmen sowie dem Rückbau und der Verlegung bestehender Gabionen in den Bereich des Brückenwiderlagers. Anschließend werde die bestehende Rampe rückgebaut und die neue Rampe erstellt. Hierzu müssten zusätzlich Winkelstützwände im Bereich der Böschung errichtet werden. Für die Arbeiten ist eine Bauzeit von drei Monaten angesetzt. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf 460.000 Euro und werden vom Bund getragen. Während der Arbeiten muss der Radweg von Speyer über die Salierbrücke nach Hockenheim gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die nördliche Brückenhälfte im Gegenverkehr. Aufgrund der geringen Breite des Radweges auf der Nordseite bestehe für Radfahrer die Pflicht, abzusteigen. Der Radweg zwischen Rhein und dem badischen Lußhof werde während der Bauzeit lediglich eingeengt.