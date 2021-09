Am 9. Dezember 2021 soll in Speyers Schulen der siebte Jugendstadtrat gewählt werden. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Das Nachwuchsparlament würde in der Folge für zwei Jahre amtieren. Schüler, die am Wahltag nicht im Unterricht sind, dürfen in einem erweiterten Zeitraum zwischen 6. und 10. Dezember wählen, auch per Briefwahl. In der Regel ziehen zwei Kandidaten pro weiterführender Schule in das Gremium ein. pse