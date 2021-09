Der TC WR Speyer II steigt als Pfalzligameister in die Verbandsliga auf. Das steht nach dem 6:3-Heimsieg zum Abschluss über Verfolger TC Mörsch fest. Damit stellen die Speyerer erstmals zwei Mannschaften in dieser Spielklasse. Am Sonntag punkteten Achim Kramer, Nick Gerstner, Marcel Golfier, Frank Rief, Kramer/Gerstner und Gerach/Rief.