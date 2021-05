Der TC Römerberg hat beschlossen, seinen Unter-15- und -18-Jährigen vor dem Beginn der Medenrunde noch ein Extratraining bei Clubcoach Michael Schwarz zu spendieren. Das teilte der TCR am Sonntagabend mit. Die U15 II trifft sich am Mittwoch, die U18 am Freitag (jeweils 16 bis 18 Uhr). Die U15 absolvierte ihre Einheit bereits.

„Wir wollen den jungen Spielern mit diesem Zusatztraining die Möglichkeit geben, sich nach der langen Pause noch ein wenig mehr einzugewöhnen und sich auch im Doppel noch mal eingehender aufeinander einzustellen“, teilte der TCR mit.