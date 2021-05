Tennisspieler dürfen nach der Freigabe seitens der Landesregierung ihre Rackets wieder auspacken und ihrem Sport mit den gelben Filzkugeln unter strengen Auflagen nachgehen. Wie gehen die Vereine in der Region mit diesen Vorschriften um?

Bereits im Vorfeld habe sich das Vorstandsgremium des Vereins in mehreren Sitzungen mit den möglichen Szenarien beschäftigt, teilt Clubpräsident Bernd Helmig vom TC Weiß-Rot Speyer mit. „Wir sind doppelgleisig gefahren und haben nur auf die endgültigen Vorgaben und Empfehlungen gewartet, um sie mit unseren Überlegungen zu verknüpfen“, sagte er. „Nachdem wir die meisten Vorkehrungen bereits getroffen und am vergangenen Montag die letzten Weichen gestellt hatten, konnten wir unsere elf Plätze ab Montagnachmittag ohne Verzögerung eröffnen, auch weil unsere beiden Platzwarte dankenswerterweise so toll vorgearbeitet hatten“, erklärt Helmig. Eine Toilettenbenutzung sei allerdings nicht möglich: „Das wäre uns einfach zu riskant gewesen und hätte, sofern wir eine Benutzung hätten ermöglichen wollen, zu viel gekostet. Auch duschen müssen unsere Mitglieder zu Hause. Sie wissen, dass unsere Anlage derzeit kein Ort der Begegnung ist, zeigen dafür volles Verständnis und halten sich sehr verantwortungsbewusst an die Vorgaben.“

Eigenverantwortung gefragt

Thomas Varlemann, Vereinschef des TC Dudenhofen, hat nach enger Abstimmung mit Ortsbürgermeister Jürgen Hook am Mittwoch grünes Licht gegeben. Mit Ausnahme der Toiletten und der Courts sei das gesamte Gelände aber weiterhin gesperrt. Toiletten dürften jeweils nur von einer Person genutzt werden. Desinfektionsmittel werde gestellt. Ebenso Gummihandschuhe zum Abziehen der Plätze.

„Ein kleines Problem sah ich vorher darin, wie unsere Mitglieder reagieren, ob sie uns quasi überrennen und wir Belegungsprobleme bekommen. Die ersten Erfahrungen sehe ich positiv. Es klappt richtig gut, alle haben kapiert und akzeptiert, dass wir mit den Gegebenheiten leben müssen“, erzählt Varlemann. Die Platzbelegung „läuft sauber, obwohl wir unser Buchungssystem nicht nutzen“. Die freigegebenen sechs unserer acht Plätze reichten bisher aus, da der Verein versuche, das Spielgeschehen derart zu entzerren, dass Jugendliche und Senioren tagsüber spielten, um den Berufstätigen abends den Vortritt zu lassen. „Schlangen haben sich noch nicht gebildet“, so Varlemann, den die Lockerung zum jetzigen Zeitpunkt etwas überrascht hat: „Ich rechnete erst im Mai damit. Etwas mehr Vorlaufzeit hätte ich mir schon gewünscht, da auch kein Arbeitsdienst in Eigenleistung mit mehr als zwei Personen erlaubt ist.“ Die Vorgabe, nur eigene Bälle anzufassen, liege natürlich in Eigenverantwortung der Akteure.

Spielbetrieb folgt den Auflagen

Auch beim TC Schwegenheim hat der Spielbetrieb nach Abstimmung mit dem TV Pfalz am Wochenende begonnen. Drei von den vorhandenen vier Plätzen seien freigegeben. „Wegen des Sturmschadens bleibt ein Court gesperrt. Wir wollen allerdings bei der Verbandsgemeinde nachfragen, ob wir als Ausnahmegenehmigung diese Reparatur in Eigenarbeit mit etwas mehr als den derzeit zugelassenen zwei Personen in Angriff nehmen dürfen“, informiert Vorsitzender Gert Wagenbach. Der Spielbetrieb richte sich ansonsten streng nach den vorgegebenen Auflagen. Clubraum und Duschen blieben gesperrt, für eine Toilettenbenutzung seien die Voraussetzungen geschaffen.

„Nach einigen Vorbereitungen zur Umsetzung der Vorgaben spielen wir seit Freitag auf vier unserer sechs Plätze“, sagt die Vorsitzende des TV Waldsee, Sieglinde Pfeifer. Probleme mit der vorgegebenen Abstandsregel gebe es bei dem sehr weitläufigen Gelände des Vereins nicht. Clubhaus, Sanitäranlagen, Spiel- und Boule-Platz sowie die Ballwand blieben allerdings weiterhin geschlossen. Auch die Zeittafel werde nicht genutzt. Stattdessen benutzten die Spieler eigene an den Courts platzierte Parkscheiben, um für Nachfolgende die Spielzeit von 45 Minuten anzuzeigen. Besen und Netze zur Platzpflege dürften nur mit Handschuhen benutzt werden. Seitenwechsel werden grundsätzlich vermieden, jeder Spieler nehme nur die eigenen Bälle in die Hand. „Unsere Vorkehrungen sind von der Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde als ausreichend bewertet worden“, erläutert Pfeifer. Sie gibt sich zuversichtlich, dass alle Mitglieder Verständnis für diese Maßnahmen aufbringen und vernünftig genug sind, sich an die Vorgaben zu halten, um den eingeschränkten Spielbetrieb nicht zu gefährden.