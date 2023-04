Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen des TC Weiss-Rot 1897 Speyer starten am Sonntag, 20. Juni, daheim gegen den TC Boehringer Ingelheim II in die Medenrunde. In einer Verbandsligastaffel mit sieben Mannschaften, in der schon aus dem vergangenen Jahr bekannte Gesichter warten, tritt Speyer selbst dagegen mit einigen Neuerungen an.

Neben einer Anpassung des Zählsystems in Rheinland-Pfalz änderte sich zudem die Art und Weise, die Leistungsklassen der einzelnen Spielerinnen zu bestimmen. Eine spannende Saison wartet also auf das Team