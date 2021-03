Mit der weitesten Auswärtsfahrt der Saison starten die Damen von WR Speyer in ihre Verbandsliga-Gruppe. Denn am Sonntag, 9. Mai, führt die Reise zum Andernacher TC. Zwei weitere Touren in den Norden von Rheinland-Pfalz bleiben den Speyererinnen dagegen erspart.

Denn eine Woche später schlägt TC Metternich bei den Weiss-Roten auf, am Sonntag, 4. Juli, HTC Bad Neuenahr II. Dazwischen empfängt Speyer TC Ingelheim II (Sonntag, 20. Juni) und stellt sich zum Derby bei SW Landau (Sonntag, 27. Juni) vor.

Team bleibt

Die Saison endet mit dem zweiten Pfalzduell am Sonntag, 11. Juli, beim TC Althornbach. Die Mannschaftsaufstellung der Domstädterinnen ähnelt im Wesentlichen der des vergangenen Jahres.

Im anderen Pool treffen RW Kaiserslautern, BASF Ludwigshafen III, TC Mülheim-Kärlich, TC Laudert, TSC Mainz II, TC Neuwied und SW Ürzig aufeinander.