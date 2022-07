Speyer. Im Bemühen, den Klassenverbleib zu schaffen, sind höherklassigen Mannschaften von WR Speyer teils in Heimspielen doppelt gefordert. Den Oberliga-Damen steht ein Doppelwochenende bevor. Denn bereits am Samstag (10) kommt RW Kaiserslautern in den Schützengarten. Speyer liegt gerade so überm Strich, die Gäste einen Sieg dahinter.

Enorm wichtig

Platz drei trügt bei bis zu fünf Absteigern. Es bahnt sich eine äußerst wichtige und spannende Auseinandersetzung an. Die bisherigen Partien sprechen leicht für Lautern. Doch in starker Aufstellung wie zuletzt könnte es was werden für die Auswahl von Trainer Roger Langknecht. Am Sonntag (10) wird’s nicht minder wichtig beim punktgleichen HTC Bad Neuenahr.

Die enorme Bedeutung des Verbandsliga-Herrenduells zuhause gegen 1. TC Weilerbach (So, 10) sprach Mannschaftsführer Daniel Steigleiter schon unmittelbar nach dem jüngsten Sieg an: „Verlieren verboten.“ Dagegen steht der Abstieg von WR II in die Pfalzliga fest.