Speyer. Einer grandiosen Saison von Weiss-Rot Speyer in der Damen-Oberliga blieb am Sonntagnachmittag nur die Krönung versagt. Das Team von Trainer Roger Langknecht verlor die Meisterschaft auf den allerletzten Drücker an den 6:3 siegreichen Gastgeber TuS Neunkirchen.

„Wir sind happy ohne Ende“, sagte Coach Langknecht im Gespräch mit unserer Zeitung: „Es war eine tolle Saison, ein tolles Team, ein toller Zusammenhalt, gigantisch.“ Durch den