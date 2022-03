Aufsteiger WR Speyer startet am Sonntag, 12. Juni (10 Uhr), gleich mit dem Derby beim TC Oppau II in die Oberligasaison. Zum ersten Heimspiel kommt es erst in Runde drei zum Abschluss eines Doppelwochenendes am 26. Juni, wenn die Speyererinnen TC Winterbach erwarten.

Auf der Meldeliste schmerzt der Verlust der niederländischen Punktegarantin Sem Wensveen. Neu an Punkt zwei hinter der Schweizerin Svenja Ochsner taucht die Ungarin Rebeka Stolmar auf. Auch Chelsea Vanhoutte (Belgien), Grabriela Knutson (Tschechien) und Ines Nicault (Frankreich) zählen weiter zum Aufgebot.

Cracks wie Spielführerin Alicia Mall, Lara-Maria Kirchhofer, Wiebke Asbahr, Charlotta Welling und Kim Himmighöfer zählten schon zum Aufstiegskader.