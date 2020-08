Speyer benötigte dafür einen Sieg beim Vorletzten. Dementsprechend schob WR auch Spielerinnen aus der ersten Mannschaft runter, um die Chancen zu erhöhen. Nach den Einzeln zeichnete sich schon ab, dass es eng wird.

Während Lara-Maria Kirchhofer (Leistungsklasse 15), Anna-Lena Schütt (16) und Nina Golfier (20) sehr deutlich gewannen, gaben sich Dörr (10) sowie Janina Haitz (10) knapp geschlagen. Mannschaftsführerin der ersten Mannschaft Janine Krause gab beim Stand von 0:1 im ersten Satz mit einem Muskelfaserriss auf.

Sedelnikov abgeholt

Nun mussten zwei Doppelsiege her. Nachdem Dörr/Haitz 3:6, 3:6 verloren und Kirchhofer/Schütt 6:2, 6:2 den Gleichstand herstellten, lag es an Golfier und der extra aus Germersheim abgeholten Julia Sedelnikov (LK 17), die entscheidenden drei Punkte zu erringen. In einem spannenden Finale setzten sich die Speyererinnen 6:4, 2:6, 10:3 durch.