Die Tennisdamen des TC Weiss-Rot 1897 Speyer haben im Verbandsligatopspiel beim TC Schwarz-Weiss 1896 Landau in beeindruckender Manier mit 6:3 gewonnen und springen damit an die Tabellenspitze. In zum Teil hochklassigen Duellen setzten sich die jungen Speyererinnen am Ende verdient durch.

Lara-Maria „Lulu“ Kirchhofer berichtete nach der Begegnung von einem „insgesamt sehr spannenden Wettkampf“. Nach den Einzeln verbuchte Speyer dabei eine 4:2-Führung. An Position eins