Die Oberligadamen des TC Weiss-Rot Speyer haben in starker Aufstellung ihre grandiose Aufstiegssaison fortgesetzt und am Samstag im Schützengarten auch das Heimspiel gegen RW Kaiserslautern mit 6:3 gewonnen. Spitzenspielerin Rebeka Stolmar aus Ungarn siegte ebenso so glatt wie die erstmals eingesetzte Gabriela Knutson aus Tschechien.

Ines Nicault (Frankreich) an Punkt drei und Mannschaftsführerin Alicia Mall sorgten für eine 4:2-Führung nach den Einzeln. In den Doppeln setzten sich Stolmar/Knutson sowie Nicault/Mall durch.